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Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak olan derbiye artık çok az bir zaman kaldı. Maça gitmek isteyenler ise Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusunu araştırıyor.