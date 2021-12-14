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    Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin biletleri ne zaman satışa çıkacak?

    Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak olan derbiye artık çok az bir zaman kaldı. Maça gitmek isteyenler ise Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusunu araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 15:33
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    Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin biletleri ne zaman satışa çıkacak?

    Fenerbahçe ve Beşiktaş hem Süper  Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

    Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş yeni hoca arayışlarına girerken, Kayseri'yi ise kendi sahasında yenmeyi başardı.

    Fenerbahçe dün Gaziantep ile oynanan maçtan 3-2 yenilgi ile dönerken, gözler derbiye çevrildi.

    Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 19 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

    Bu maçı yerinde izlemek isteyen futbolseverler, "Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte yanıtı....

    FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin biletleri, en geç 15 Aralık tarihinde satışa açılacak. Kritik karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin biletleri ne zaman satışa çıkacak? #1

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