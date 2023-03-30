Fenerbahçe - Beşiktaş maçının galibiyet planları Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesinde Jorge Jesus ve Şenol Güneş'in galibiyet planı ortaya çıktı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Nefesleri kesecek karşılaşma öncesinde iki teknik adam da planlarını oluşturmaya başladı. Basına açık idmanlardan alınan bilgiye göre, teknik adamların rakibi mağlup etme planı şöyle:

Teknik direktör Şenol Güneş, Ghezzal, Cenk ve Aboubakar'dan forvet hattı oluşturdu. Başarılı çalıştırıcı bu forvet hattıyla Fenerbahçe savunmasını ezip geçeceğini düşünüyor. Aboubakar'ın yükselen formuna da güvenen tecrübeli isim orta sahada da kilit görevi Salih Uçan'a verecek.

Ön alan baskısı kuran Fenerbahçe'yi durdurmak için orta sahada birçok isim görevlendirecek olan siyah-beyazlılarda kalabalık bir 2. bölge bekleniyor.

Jesus tepkilere rağmen üçlü savunma istiyor

Jorge Jesus, bu sezon zorluk seviyesi yüksek maçlarda hep tercihini 3‘lü defanstan yana kullandı. Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık yenilgi sonrası uzun süre bu taktiği kullanmayan Portekizli hoca, Sevilla maçlarında yeniden 3’lüye döndü.

Sarı-lacivertliler, her iki karşılaşmada da daha iyi oynayan ve daha çok pozisyona giren taraf olmasına rağmen İspanyol rakibi karşısında Avrupa Ligi’ne havlu attı.

Jorge Jesus, Beşiktaş maçı öncesi taktik provalarda farklı sistemleri deniyor. Yine de Portekizli için 3’lü savunmanın daha ağır bastığı öğrenildi.

Orta saha hakimiyeti istiyor

Orta sahada hakimiyeti ele geçirmeyi düşünen Portekizli, maçın da burada kopacağına inanıyor.

Hücum hattında Enner Valencia’nın durumu kritik. İdeal senaryoda Ekvadorlu yıldızın yanında Serdar Dursun ve İrfan Can’ın oynama ihtimali yüksek. Ancak Arda Güler, Miha Zajc, Diego Rossi ve Emre Mor da 11’i zorluyor.

İleri 3'lü belirsiz

Jorge Jesus’un, Batshuayi ve King’in sakatlığına rağmen kadro seçiminde en zor kararı, ileri 3’lüyü belirlemek olacak gibi görünüyor.

Portekizli hocanın stratejisi ise takım boyunu kısa tutmak, oyuncuların birbirine yakın oynamalarını sağlamak ve önde yıldırıcı presle rakibi hataya zorlamak. Ayrıca hafta boyunca yapılacak özel çalışmalarla duran toplar da önemli bir silah olacak.