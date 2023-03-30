Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak.

Algoritma atamadı

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." denildi.

Halil Umut Meler, Türkiye'deki son 4 derbiyi de yönetmişti.

İşte Halil Umut Meler'in bu sezon yönettiği derbiler:

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Trabzonspor