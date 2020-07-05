Fenerbahçe bir sezonu daha kupasız tamamladı

Fenerbahçe bir sezonu daha kupasız tamamladı

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Lider Başakşehir'in Antalyaspor'u mağlup etmesinin ardından, Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı. Böylece sarı-lacivertlilerin kupa kazanamama serisi 6 yıla çıktı.

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek 6. sıradaki yerini korudu.

Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a uzun bir aranın ardından yenildikten sonra şampiyonluk yarışından kopmuştu.

Lider Başakşehir'in Antalyaspor'u yenmesinin ardından Fenerbahçe'nin matematiksel olarak da şampiyonluk şansı kalmadı.

EN SON 2013-14'TE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Son olarak 2013-2014 sezonunda mutlu sona ulaşan Kanarya, o tarihten bu yana kupa kazanamıyor.

Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe'de kupa kazanamama serisi 6 yıla çıkmış oldu.