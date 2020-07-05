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    Fenerbahçe bir sezonu daha kupasız tamamladı

    Fenerbahçe bir sezonu daha kupasız tamamladı

    Lider Başakşehir'in Antalyaspor'u mağlup etmesinin ardından, Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı. Böylece sarı-lacivertlilerin kupa kazanamama serisi 6 yıla çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 09:12
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    Fenerbahçe bir sezonu daha kupasız tamamladı #1

    Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek 6. sıradaki yerini korudu.

    Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a uzun bir aranın ardından yenildikten sonra şampiyonluk yarışından kopmuştu.

    Lider Başakşehir'in Antalyaspor'u yenmesinin ardından Fenerbahçe'nin matematiksel olarak da şampiyonluk şansı kalmadı.

    EN SON 2013-14'TE ŞAMPİYON OLMUŞTU

    Son olarak 2013-2014 sezonunda mutlu sona ulaşan Kanarya, o tarihten bu yana kupa kazanamıyor.

    Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe'de kupa kazanamama serisi 6 yıla çıkmış oldu.

    Fenerbahçe bir sezonu daha kupasız tamamladı #2

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