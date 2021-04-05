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Fenerbahçe-Denizlispor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, evinde ligin son sırasındaki Denizlispor'u ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 17:58
- Güncelleme : 05.04.2021 - 18:16
Süper Lig'in 32. haftasında zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, düşme poasındaki Denizlispor'la kendi evinde karşılaşacak.
Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe-Denizlispor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Atilla, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta
Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega