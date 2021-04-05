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    Fenerbahçe-Denizlispor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, evinde ligin son sırasındaki Denizlispor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 18:16
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    Fenerbahçe-Denizlispor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 32. haftasında zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, düşme poasındaki Denizlispor'la kendi evinde karşılaşacak.

    Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe-Denizlispor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Atilla, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta

    Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

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