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- Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı
Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 08.04.2021 - 20:55
- Güncelleme : 08.04.2021 - 21:31
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Halis Özkahya'nın yönettiği mücadele Yeni Malatya Stadı'nda oynandı.
FENERBAHÇE BÜYÜK ŞANSI KAÇIRDI
Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada deplasmanda 2 puan bıraktı.
Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de golü Valencia, frikikten attı. Yeni Malatyaspor'un golünü ise 35. dakikada Mustafa attı.
YENİ MALATYASPOR 33 PUANA YÜKSELDİ
Şampiyonluk mücadelesinde son haftalara yaklaşırken berabere kalan Fenerbahçe, beraberlikle puanını 63'e yükseltti.
Yeni Malatyaspor ise 33 puana yükselerek ligde kalma mücadelesinde önemli bir puan aldı.
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