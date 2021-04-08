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    Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı

    Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı

    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 20:55
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 21:31
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    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Halis Özkahya'nın yönettiği mücadele Yeni Malatya Stadı'nda oynandı.

    FENERBAHÇE BÜYÜK ŞANSI KAÇIRDI

    Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada deplasmanda 2 puan bıraktı.

    Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de golü Valencia, frikikten attı. Yeni Malatyaspor'un golünü ise 35. dakikada Mustafa attı.

    Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor la berabere kaldı #1

    YENİ MALATYASPOR 33 PUANA YÜKSELDİ

    Şampiyonluk mücadelesinde son haftalara yaklaşırken berabere kalan Fenerbahçe, beraberlikle puanını 63'e yükseltti.

    Yeni Malatyaspor ise 33 puana yükselerek ligde kalma mücadelesinde önemli bir puan aldı.

    Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor la berabere kaldı #2

    Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor la berabere kaldı #3

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    Valencia'dan şık frikik golü / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor la berabere kaldı #5

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