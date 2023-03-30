Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam etti Süper Lig'in 27. haftasında derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

AA

Süper Lig'de 27. hafta dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Beşiktaş'ı Şükrü Saraçoğlu'nda konuk edecek.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Taktiksel uygulamalar yapıldı

Top tekniği çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel uygulamalar gerçekleştirildiği ifade edildi.

Enner Valencia ile Emre Mor'un salonda fizik yüklemeye yönelik idman yaptığı ve sonrasında saha çalışmalarına geçeceği öğrenildi.

5 isim idmanda bulunmadı

Sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Lincoln Henrique ise antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.