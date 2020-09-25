Fenerbahçe derbi öncesi tekne turu yaptı

Başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, Galatasaray derbisi öncesi tekne turuyla moral depoladı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular; Üsküdar Belediyesi ile Üsküdar Kaymakamlığı’nın organize ettiği ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde düzenlenen tekne turuna katıldı.

Organizasyona Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan da iştirak etti. Etkinlikte futbolcuların aileleri de yer aldı.





YABANCI FUTBOLCULAR MANZARADAN ETKİLENDİ

Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan oyuncular arasından takıma yeni katılan yabancı futbolcuların Boğaz’ın manzarasından etkilendikleri görüldü.



