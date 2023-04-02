Fenerbahçe derbisinin yıldızı Redmond: Birlikte kaldık, dağılmadık Beşiktaş'ın yıldızı Nathan Redmond, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından, "Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek, birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik" şeklinde konuştu.

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Süper Lig'in 27. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar kaydetti.

Beşiktaş'ın Jamaika asıllı İngiliz yıldızı Nathan Redmond da 1 gol ve 3 asistle birlikte unutulmaz bir derbi performansı sergiledi.

"Birlikte kaldık, dağılmadık"

Mücadelenin ardından konuşan Redmond, "Takımı ve herkesi tebrik ederim. Çok konsantreydik. Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek, birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik. 10 kişi kaldığımız maçlar da oynadık. Benim görevim takıma yardımcı olmaktı. 10 kişi kaldığınızda her fırsatı değerlendirmeniz lazım. Ben de üstüme düşeni yaptım" ifadelerini kullandı.