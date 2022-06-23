Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" olacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda kiminle eşleşeceği merak konusuydu.

Konunun ardından durum netleşti. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti.

Rusya- Ukrayna savaş nedeniyle takımdan ayrılan birçok futbolcunun olduğu Dinamo Kiev, maçlarını kendi ülkesinde oynamayacak.

Mavi-beyazlı takım ev sahibi olduğu mücadeleleri Polonya'da oynayacak.

Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İşte detayı...

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki ilk maç 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrindeki King's Stadium'da oynanacak.

Bu maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Bu mücadele Exxen ekranlarında yayınlanacak.

Mircea Lucescu'nun yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen görevini sürdürdüğü Kiev çoğunlukla Ukraynalı futbolculardan kurulu bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.