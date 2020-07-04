Fenerbahçe: Falette, sezon sonuna kadar kalıyor

Fenerbahçe, kiralık olarak forma giyen Simon Falette'nin sezon sonuna kadar sarı lacivertli takımda devam etmesi konusunda problem olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'nin sezon sona erene kadar sarı-lacivertli takımda devam edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada; Alman temsilcisiyle yapılan anlaşma kapsamında söz konusu durumun herhangi bir sorun teşkil etmediği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır.''