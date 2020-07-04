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    Fenerbahçe: Falette, sezon sonuna kadar kalıyor

    Fenerbahçe, kiralık olarak forma giyen Simon Falette'nin sezon sonuna kadar sarı lacivertli takımda devam etmesi konusunda problem olmadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2020 - 16:12
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    Fenerbahçe: Falette, sezon sonuna kadar kalıyor #1

    Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'nin sezon sona erene kadar sarı-lacivertli takımda devam edeceğini duyurdu.

    Yapılan açıklamada; Alman temsilcisiyle yapılan anlaşma kapsamında söz konusu durumun herhangi bir sorun teşkil etmediği belirtildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    ''Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır.''

    Fenerbahçe: Falette, sezon sonuna kadar kalıyor #2

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