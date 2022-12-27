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    Fenerbahçe, farklı kazandı

    Fenerbahçe, farklı kazandı

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe yeniden liderliğe yükseldi.
    • 27.12.2022 - 22:02
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 22:18
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    Süper Lig 16. hafta ile devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Volkan Demirel’in ekibi Hatayspor, hakem Sarper Barış Saka yönetiminde Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

    Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapattı

    Karşılaşmanın ilk yarısında sahneye çıkan Joshua King 20. Michy Batshuayi ise 26. dakikalarda gol attı. Atılan 2 golün asisti Diego Rossi'den geldi.

    Fenerbahçe, farklı kazandı #1

    Maç fazlasıyla yeniden lider

    İkinci yarının son bölümlerinde ise Serdar Dursun sahneye çıkarak bu sezon Süper Lig'de ilk golünü attı. Maçta skorunu ise 90+5'te attığı golle Gustavo Henrique belirledi.

    Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmadı ve Fenerbahçe maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.

    Fenerbahçe, farklı kazandı #2

    Fenerbahçe 2 maç aradan sonra kazandı

    2 maçlık hasretin ardından galibiyete ulaşan Fenerbahçe, puanını 32’ye yükseltti. 3 maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Hatayspor ise 15 puanda kaldı.

    Gelecek hafta Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak. Hatayspor ise Ümraniyespor’a konuk olacak.

    Fenerbahçe, farklı kazandı #3

    Fenerbahçe, farklı kazandı #4

    Fenerbahçe, farklı kazandı #5

    Fenerbahçe, farklı kazandı #6

    Fenerbahçe, farklı kazandı #7


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