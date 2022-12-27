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Fenerbahçe, farklı kazandı
- 27.12.2022 - 22:02
- Güncelleme : 27.12.2022 - 22:18
Süper Lig 16. hafta ile devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Volkan Demirel’in ekibi Hatayspor, hakem Sarper Barış Saka yönetiminde Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapattı
Karşılaşmanın ilk yarısında sahneye çıkan Joshua King 20. Michy Batshuayi ise 26. dakikalarda gol attı. Atılan 2 golün asisti Diego Rossi'den geldi.
Maç fazlasıyla yeniden lider
İkinci yarının son bölümlerinde ise Serdar Dursun sahneye çıkarak bu sezon Süper Lig'de ilk golünü attı. Maçta skorunu ise 90+5'te attığı golle Gustavo Henrique belirledi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmadı ve Fenerbahçe maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.
Fenerbahçe 2 maç aradan sonra kazandı
2 maçlık hasretin ardından galibiyete ulaşan Fenerbahçe, puanını 32’ye yükseltti. 3 maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Hatayspor ise 15 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak. Hatayspor ise Ümraniyespor’a konuk olacak.