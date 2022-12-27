Fenerbahçe, farklı kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe yeniden liderliğe yükseldi.

Süper Lig 16. hafta ile devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Volkan Demirel’in ekibi Hatayspor, hakem Sarper Barış Saka yönetiminde Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapattı

Karşılaşmanın ilk yarısında sahneye çıkan Joshua King 20. Michy Batshuayi ise 26. dakikalarda gol attı. Atılan 2 golün asisti Diego Rossi'den geldi.

Maç fazlasıyla yeniden lider

İkinci yarının son bölümlerinde ise Serdar Dursun sahneye çıkarak bu sezon Süper Lig'de ilk golünü attı. Maçta skorunu ise 90+5'te attığı golle Gustavo Henrique belirledi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmadı ve Fenerbahçe maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe 2 maç aradan sonra kazandı

2 maçlık hasretin ardından galibiyete ulaşan Fenerbahçe, puanını 32’ye yükseltti. 3 maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Hatayspor ise 15 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak. Hatayspor ise Ümraniyespor’a konuk olacak.