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    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuşuyor

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuşuyor

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 15:07
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 15:23
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    Ezeli rakiplerin karşılacağı dev derbide kozlar paylaşılacak.

    Fenerbahçe sahasında, Galatasaray'ı konuk ediyor...

    Derbide öne çıkan detaylardan biri de şu zamana dek sarı ve kırmızı kartların çıkan fazlalığı oldu.

    İki takımın 46'sı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 57 randevusunda hakemler toplam 43 kırmızı, 340 sarı kart gösterdi.

    Rekabetteki son 57 maçta sarı-lacivertli futbolcular 22, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

    Galatasaray 21 kez kırmızı kart gördü

    Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuşuyor #1

    Fenerbahçe'nin kırmızı kart sayısı 1 fazla

    AA'nın haberine göre; Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç ve Marcel Tisserand ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuşuyor #2


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