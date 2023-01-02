Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi kart sınırındaki futbolcular

Dev derbiye sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray teknik heyetini kart sınırında olan futbolcular düşündürüyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

8 Ocak 2023 Pazar günü oynanacak dev derbi öncesi iki takımda ligde birer maça daha çıkacak.

Yarın Antalyaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de iki önemli isim kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sınırda

Bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin listesine giren Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, sarı kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.

Galatasaray'da 3 futbolcu sınırda

Galatasaray ise çarşamba günü kendi evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Bu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakçı'nın sarı kart görmeleri halinde zorlu Fenerbahçe derbisinde takımlarını yalnız bırakacaklar.

Derbi kapalı gişe

İki takımda bir sürpriz yaşamaz ise derbi aynı zamanda liderlik mücadelesine de sahne olacak. Ligde 1 puan farkla lider ve ikinci sırada olan iki takımın karşılaşması kapalı gişe olacak.