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    Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi kart sınırındaki futbolcular

    Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi kart sınırındaki futbolcular

    Dev derbiye sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray teknik heyetini kart sınırında olan futbolcular düşündürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 10:31
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 10:37
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    Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

    8 Ocak 2023 Pazar günü oynanacak dev derbi öncesi iki takımda ligde birer maça daha çıkacak.

    Yarın Antalyaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de iki önemli isim kart sınırında bulunuyor.

    Fenerbahçe'de 2 futbolcu sınırda

    Bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin listesine giren Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, sarı kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi kart sınırındaki futbolcular #1

    Galatasaray'da 3 futbolcu sınırda

    Galatasaray ise çarşamba günü kendi evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Bu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakçı'nın sarı kart görmeleri halinde zorlu Fenerbahçe derbisinde takımlarını yalnız bırakacaklar.

    Galatasaray

    Derbi kapalı gişe

    İki takımda bir sürpriz yaşamaz ise derbi aynı zamanda liderlik mücadelesine de sahne olacak. Ligde 1 puan farkla lider ve ikinci sırada olan iki takımın karşılaşması kapalı gişe olacak.


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