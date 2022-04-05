Derbi mücadelesini Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda izlemek isteyen taraftarlar, "Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Türkiye'deki en önemli maçlardan olan ve derbi olarak adlandırılan, Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasına sayılı günler kaldı.

İsmail Kartal'ın yönetiminde iyi bir grafik çizen Fenerbahçe, kendi taraftarının önünde en büyük rakibi ve dostu Galatasaray'ı ağırlayacak.

Galatasaray ilk maçı 2-1 kaybederken, Fatih Terim'in ardından yeni hocasıyla bu maçı kazanmanın peşinde olacak.

İki takımın kıyasıya mücadele edeceği karşılaşmaları stadyumda izlemek isteyenler ise "Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇININ BİLETLERİ

Süper Lig'in 32'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. 10 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, en geç 6 Nisan Çarşamba günü erişime açılması bekleniyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

10 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Futbolseverler ise karşılaşmayı Bein Sports ekranlarından canlı yayın ile izleyebilecekler.