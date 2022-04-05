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- Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?
- Haber Merkezi
- 05.04.2022 - 15:36
Türkiye'deki en önemli maçlardan olan ve derbi olarak adlandırılan, Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasına sayılı günler kaldı.
İsmail Kartal'ın yönetiminde iyi bir grafik çizen Fenerbahçe, kendi taraftarının önünde en büyük rakibi ve dostu Galatasaray'ı ağırlayacak.
Galatasaray ilk maçı 2-1 kaybederken, Fatih Terim'in ardından yeni hocasıyla bu maçı kazanmanın peşinde olacak.
İki takımın kıyasıya mücadele edeceği karşılaşmaları stadyumda izlemek isteyenler ise "Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte yanıtı...
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇININ BİLETLERİ
Süper Lig'in 32'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. 10 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, en geç 6 Nisan Çarşamba günü erişime açılması bekleniyor.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
10 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Futbolseverler ise karşılaşmayı Bein Sports ekranlarından canlı yayın ile izleyebilecekler.