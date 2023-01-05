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    Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri tükendi

    Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri tükendi

    Fenerbahçe'nin öncelikli üyeler için satışa çıkardığı derbi biletleri saniyede tükendi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 12:44
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:54
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    Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Liderlik maçı olarak görülen derbiye Fenerbahçe taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

    Fenerbahçe Kulübü'nün saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine özel çıkardığı biletler saniyede tükendi.

    En pahalı bilet 7 bin TL

    Kapalı gişe oynanacak derbinin en ucuz bileti 450 TL'den satışa çıkarken, en pahalı bilet 7 bin TL'ye satıldı.

    Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri tükendi #1

    Bilet fiyatları şöyle:

    Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL

    Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL

    Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL


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