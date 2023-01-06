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    Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

    Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

    Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 13:19
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 14:04
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    Süper Lig'in 18. haftasında liderlik mücadelesine sahne olacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

    Derbilerin hakemi

    Meler, bu sezon Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş derbilerini de yönetti.

    Spor camiasınin önde gelen isimleri, bu hafta yaşanan olaylardan sonra Halil Umut Meler'in bu maça atanacağını açıklamıştı.

    Derbi kariyeri

    İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray-Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş-Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde görev aldı.

    Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

    Halil Umut Meler

    Diğer maçların hakemleri

    Hatayspor-Antalyaspor: Yasin Kol

    Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

    Fatih Karagümrük-Konyaspor: Kadir Sağlam

    Ankaragücü-Kayserispor: Ümit Öztürk

    Giresunspor-Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

    Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

    İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker

    Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad


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