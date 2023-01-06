Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında liderlik mücadelesine sahne olacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Derbilerin hakemi

Meler, bu sezon Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş derbilerini de yönetti.

Spor camiasınin önde gelen isimleri, bu hafta yaşanan olaylardan sonra Halil Umut Meler'in bu maça atanacağını açıklamıştı.

Derbi kariyeri

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray-Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş-Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde görev aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Diğer maçların hakemleri

Hatayspor-Antalyaspor: Yasin Kol

Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Fatih Karagümrük-Konyaspor: Kadir Sağlam

Ankaragücü-Kayserispor: Ümit Öztürk

Giresunspor-Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker

Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad