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- Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
- Haber Merkezi
- 06.01.2023 - 13:19
- Güncelleme : 06.01.2023 - 14:04
Süper Lig'in 18. haftasında liderlik mücadelesine sahne olacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Derbilerin hakemi
Meler, bu sezon Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş derbilerini de yönetti.
Spor camiasınin önde gelen isimleri, bu hafta yaşanan olaylardan sonra Halil Umut Meler'in bu maça atanacağını açıklamıştı.
Derbi kariyeri
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray-Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş-Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde görev aldı.
Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.
Diğer maçların hakemleri
Hatayspor-Antalyaspor: Yasin Kol
Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Fatih Karagümrük-Konyaspor: Kadir Sağlam
Ankaragücü-Kayserispor: Ümit Öztürk
Giresunspor-Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker
Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad