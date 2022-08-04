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    Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'a hangi futbolcular geldi?

    Futbolseverler, "Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'a hangi futbolcular geldi?" sorusunu yaz transfer dönemi içerisinde araştırmaya başladı.
    • 04.08.2022 - 14:47
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    Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'a hangi futbolcular geldi?

    Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kaldı ancak yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor.

    Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen takımlar, kadrolarını teknik direktörlerin raporları doğrultusunda güçlendiriyor.

    4 büyük takım olan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ise bu kapsamda en hızlı çalışan kulüpler arasında yer alıyor.

    2022-2023 sezonunda şampiyon olmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, transfer döneminde daha hızlı davranıyor.

    Diğer 3 kulüp ise yavaş ilerleyerek transferlerini sürdürmeye devam ediyor..

    Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'a hangi futbolcular geldi? İşte detaylar...

    Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'a hangi futbolcular geldi?

    Beşiktaş

    Beşiktaş'a gelenler

    Gedson Fernandes (Benfica)

    Romain Saiss (Wolverhampton)

    Cenk Tosun (Everton)

    Wout Weghorst (Burnley - kiralık)

    Jackson Muleka (Standart Liege)

    Emrecan Uzunhan (İstanbulspor)

    Arthur Masuaku (West Ham United)

    Beşiktaş'tan ayrılanlar

    Alex Teixeira

    Oğuzhan Özyakup (Sözleşmesi bitti)

    Douglas (Sözleşmesi bitti)

    Jeremain Lens (Versailles)

    Adem Ljajic (Sözleşmesi bitti)

    Fabrice N'Sakala (Sözleşmesi bitti)

    Domagoj Vida (Sözleşmesi bitti)

    Mehmet Topal (Sözleşmesi bitti)

    Gökhan Töre (Sözleşmesi bitti)

    Cyle Larin (Club Brugge)

    Atamer Bilgin (Etimesgut Bld)

    Güven Yalçın (Genoa)

    Rıdvan Yılmaz (Rangers)

    Atakan Üner (Tuzlaspor)

    Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş a hangi futbolcular geldi? #1

    Fenerbahçe

    Fenerbahçe'ye gelenler

    Lincoln Henrique (Santa Clara)

    Bruma (PSV Eindhoven) (kiralık)

    Emre Mor (Fatih Karagümrük)

    Joshua King (Watford)

    Willian Arao (Flamengo)

    Tiago Çukur (Watford)

    Willian Arao (Flamengo)

    Joao Pedro (Cagliari)

    İrfan Can Eğribayat (Göztepe)

    Ezgjan Alioski (Al-Ahli)

    Fenerbahçe'den ayrılanlar

    Mesut Özil (Başakşehir)

    Berke Özer (Sözleşmesi bitti)

    Jose Sosa (Sözleşmesi bitti)

    Murat Sağlam (Sözleşmesi bitti)

    Ozan Tufan (Hull City)

    Allahyar Sayyadmanesh (Hull City)

    Arda Kurtulan (Adana Demirspor)

    Lamine Diack (Ankaragücü)

    Kim Min-Jae (Napoli)

    Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş a hangi futbolcular geldi? #2

    Galatasaray

    Galatasaray'a gelenler

    Abdülkerim Bardakcı

    Kazımcan Karataş (Altay)

    Sergio Oliveira (Porto)

    Haris Seferovic (Benfica - kiralık)

    Leo Dubois (Lyon)

    Fredrik Midtsjö (AZ Alkmaar)

    Galatasaray'dan ayrılanlar

    Sofiane Feghouli (Sözleşmesi bitti)

    Bartuğ Elmaz (Marsilya)

    Fatih Öztürk (Sözleşmesi bitti)

    Arda Turan (Sözleşmesi bitti)

    Ryan Babel (Sözleşmesi bitti)

    Semih Kaya (Sözleşmesi bitti)

    Marcao (Sevilla)

    Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)

    Mostafa Mohamed (Nantes)

    Aytaç Kara (Kasımpaşa)

    Trabzonspor

    Trabzonspor'a gelenler

    Eren Elmalı (Kasımpaşa)

    Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

    Jens Stryger Larsen (Udinese)

    Stefanı Denswil (Bologna)

    Trezeguet (Aston Villa)

    Trabzonspor'dan ayrılanlar

    Anthony Nwakaeme (Sözleşmesi bitti)

    Abdurrahim Dursun (Adana Demirspor)

    Anıl Başaran

    Muhammet Akpınar

    Arda Akbulut (Bandırmaspor - kiralık)

    Koray Kılınç (Bodrumspor)

    Gervinho (Aris)

    Yunus Mallı (Kasımpaşa)

    Abdulkadir Parmak (Gaziantep FK)

    Batuhan Kör (Manisa FK)

    Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş a hangi futbolcular geldi? #3


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