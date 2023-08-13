Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı mağlup etti Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek yeni sezona üç puanla başladı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu ilk hafta maçlarıyla resmen başladı. Ligin 1. hafta mücadelesinde İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Erdal Güneş'in ekibi Gaziantep FK, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-lacivertli takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3 ve 18. dakikalarda Tadic ve Szymanski'nin asistlerinde Dzeko'dan geldi. Gaziantep'in tek golünü ise 45+5'te Arda Kızıldağ kaydetti. Edin Dzeko, attığı gollerle Fenerbahçe tarihinde Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. Süper Lig'in ilk haftasında yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile Gaziantep FK'yı mağlup eden Fenerbahçe sezona 3 puanla başladı. Geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen ve yeni sezonda geri dönen Gaziantep FK ise ilk haftada puanla tanışamadı. Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Samsunspor'a konuk olurken, Gaziantep FK evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. 23. dakikada Orta alanda İsmail Yüksek ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yapan Maxim bu karara sinirlendi. Hakemin kararını alkışlayan Alexandru Maxim ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşmada ilk yarının sonlarına yaklaşılırken Fenerbahçe penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından pozisyon iptal edildi. Fenerbahçe 10 kişi kalan rakibi karşısında farkı artırma çabasına ikinci yarının başında girişti. 52. dakikada Ferdi'nin ortasında Max Gradel topa elle müdehale edince VAR kontrolü sonrası penaltı kararı verildi. Penaltıda topun başına Tadic geldi. Sırp oyuncunun vuruşu kaleci Batuhan'da kaldı. Detaylar geliyor...