Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demirel, düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

SEÇİMLERİ

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmud İssa'nın "Gazze'de gıda krizi derinleşiyor" fotoğrafını oylayan Demirel, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'ya ait "Bir güneş doğuyor" karesinden yana kullanan Demirel, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" isimli fotoğrafını oyladı.

Demirel, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk Denemede", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay keyfi" adlı karelerini tercih etti.

"GÖZ BEBEĞİMİZ EDA'YI SEÇTİM"

Fotoğrafları çok güzel ve anlamlı bulduğunu söyleyen Demirel, "Devletimizin ajansına teşekkür ediyorum, gerçekten muhteşem fotoğraflar var. Beni burada en çok etkileyen Gazze fotoğrafları. Dünyanın hala buna vurdumduymaz kalması, insanların açlık içerisinde orada sürünmesi ve bunlara seyirci kalınması beni çok etkiliyor. Spor kategorisinde kaptanımız, göz bebeğimiz Eda'yı seçtim. Genel olarak çok değerli bir çalışma ve çok güzel fotoğraflar var. Umarım en güzel olanları seçilir ve benim de bunda katkım olmuş olur." ifadelerini kullandı.

OYLAMA

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.