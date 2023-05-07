Fenerbahçe, Giresunspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı Fenerbahçe, Giresunspor karşısında VAR incelemesenin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Michy Batshuayi, ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi.

Bu mücadelede sarı-lacivertliler, 17. dakikada VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Karşılaşmanın bu dakikasında kullanılan kornerde ceza sahasına gelen topta oluşan karambol sonrası Rossi'nin vuruşu kalecide kaldı. Pozisyon sonrası VAR, Bahattin Şimşek'i ceza sahasında yaşanan karambolü izlemesi yönünde uyardı. VAR uyarısı sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı Bahattin Şimşek, monitörde izlediği pozisyonda, Arias'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini yönünde karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi takımını öne geçti. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.) Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'nin Giresun'da penaltı itirazı! Haberin Detayları