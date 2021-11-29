Fenerbahçe - Göztepe maçında şoke eden anlar! İrfan Can Kahveci'den büyük tepki!

Fenerbahçe-Göztepe arasında oynanan Süper Lig karşılaşması 1-1 biterken, İrfan Can kahveci oyundan alınmasına tepki gösterdi. Kahveci'nin o anları ekrana yansırken, herkes şoke oldu.

Vitor Pereira ile yeniden anlaşan Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ve Süper Lig'de yaşadığı kayıplarla dikkati çeken Kanarya, taraftarının tepkisini çekmeye başladı.

Göztepe'ye diş geçiremeyen ve liderlikten uzaklaşan Fenerbahçe'de işler karışmaya başladı.

Vitor Pereira'nın ilk 11'i eleştirilere neden olurken, İrfan Can Kahveci'nin tepkisi maça damga vurdu.

Maçın son dakikalarında oyundan alınan İrfan Can, Vitor Pereria'ya tepki gösterdi. O anlar ekrana yansırken, maçı izleyenler şoke oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN PERERİA'YA TEPKİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Rossi ve Berisha oyuna girerken, İrfan Can Kahveci ve Max Meyer oyundan çıktı.

Maçın etkili isimlerinden birisi olan İrfan Can Kahveci, Pereira'nın kendisini oyundan almasına tepki gösterdi.

Değişiklik tabelasında numarasını gördükten sonra kaptan Mesut Özil'le kısa bir diyalog kuran 26 yaşındaki futbolcu, üzgün bir şekilde saha kenarına geldi. İrfan Can, teknik direktör Pereira ile selamlaşmazken direkt soyunma odasına gitti.