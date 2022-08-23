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    Fenerbahçe gözünü 103 gollük rekora çevirdi

    2022-2023 sezonunun ilk 3 haftasında rakip filelere 13 gol gönderen Fenerbahçe, gözünü kendine ait olan 103 gollük rekoru kırmaya dikti.
    • 23.08.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:30
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    Fenerbahçe gözünü 103 gollük rekora çevirdi

    2022-2023 sezonunun ilk 3 haftasında liderlik koltuğuna oturan ve rakip filelere 13 gol yollayan Fenerbahçe, yüksek gol ortalamalı lig başlangıcıyla akıllara bir kez daha efsane 1988-89 sezonunu getirdi.

    Bu sezon ligde oynadığı üç maçta 13 gol atan Fenerbahçe, üçüncü haftalar itibarıyla Süper Lig'de daha fazla gol attığı bir sezon yaşamadı.

    Fenerbahçe gözünü 103 gollük rekora çevirdi #1

    Fenerbahçe 3 haftada 4.3 gol ortalaması yakaladı

    İlk hafta Ümraniyespor'la Kadıköy'de 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonra konuk olduğu Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla mağlup ederken dün gece oynanan Adana Demirspor mücadelesi de gollü geçti. Sarı lacivertliler, Valencia (2), Miha Zajc ve Alioski'nin golleriyle sahadan 4-2 üstün ayrılarak ligde liderliği ele geçirdi.

    Sezonun ilk 3 maçında rakip kaleye 13 gol atıp 4.3 gol ortalaması tutturan Fenerbahçe, kendine ait rekoru kırmaya gözünü dikti.

    Lig yine 19 takımla oynanıyor

    Fenerbahçe, 1988-1989 sezonunda 19 takımın mücadele ettiği ligde oynadığı 36 maçta 103 gol atıp 93 puanla şampiyon olmuştu. 1987-88 sezonunda başlayan 3 puanlı sistemde en çok puan toplama rekoru da Fenerbahçe'ye ait.

    Türkiye, 20 Ocak 1989'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın acısını derinden yaşamış, Samsunspor otobüsünün şarampolden yuvarlandığı kara güne tanıklık etmişti. Bu kaza sonrası ligde 19 takım yer almıştı.

    Tıpkı rekor sezon gibi 2022-2023 sezonunda da ligde 19 takımın yer almış olması ilginç bir tesadüf olarak dikkat çekiyor. Lig sonunda rekorla ilgili muhtemel gol hesaplamaları yüzdesel bazda değil, yine 36 maç üzerinden değerlendirilecek.

    Fenerbahçe gözünü 103 gollük rekora çevirdi #2


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