Fenerbahçe gözünü 103 gollük rekora çevirdi

2022-2023 sezonunun ilk 3 haftasında rakip filelere 13 gol gönderen Fenerbahçe, gözünü kendine ait olan 103 gollük rekoru kırmaya dikti.

2022-2023 sezonunun ilk 3 haftasında liderlik koltuğuna oturan ve rakip filelere 13 gol yollayan Fenerbahçe, yüksek gol ortalamalı lig başlangıcıyla akıllara bir kez daha efsane 1988-89 sezonunu getirdi.

Bu sezon ligde oynadığı üç maçta 13 gol atan Fenerbahçe, üçüncü haftalar itibarıyla Süper Lig'de daha fazla gol attığı bir sezon yaşamadı.

Fenerbahçe 3 haftada 4.3 gol ortalaması yakaladı

İlk hafta Ümraniyespor'la Kadıköy'de 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonra konuk olduğu Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla mağlup ederken dün gece oynanan Adana Demirspor mücadelesi de gollü geçti. Sarı lacivertliler, Valencia (2), Miha Zajc ve Alioski'nin golleriyle sahadan 4-2 üstün ayrılarak ligde liderliği ele geçirdi.

Sezonun ilk 3 maçında rakip kaleye 13 gol atıp 4.3 gol ortalaması tutturan Fenerbahçe, kendine ait rekoru kırmaya gözünü dikti.

Lig yine 19 takımla oynanıyor

Fenerbahçe, 1988-1989 sezonunda 19 takımın mücadele ettiği ligde oynadığı 36 maçta 103 gol atıp 93 puanla şampiyon olmuştu. 1987-88 sezonunda başlayan 3 puanlı sistemde en çok puan toplama rekoru da Fenerbahçe'ye ait.

Türkiye, 20 Ocak 1989'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın acısını derinden yaşamış, Samsunspor otobüsünün şarampolden yuvarlandığı kara güne tanıklık etmişti. Bu kaza sonrası ligde 19 takım yer almıştı.

Tıpkı rekor sezon gibi 2022-2023 sezonunda da ligde 19 takımın yer almış olması ilginç bir tesadüf olarak dikkat çekiyor. Lig sonunda rekorla ilgili muhtemel gol hesaplamaları yüzdesel bazda değil, yine 36 maç üzerinden değerlendirilecek.