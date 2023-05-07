Fenerbahçe: Hataya tahammülümüz yok Fenerbahçe, Giresunspor ile oynayacağı Süper Lig maçının öncesinde TFF ve maçın hakemlerine çağrıda bulundu.

Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya gelecek.

Ligin hem üst hem de alt sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli takım sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı.

Fenerbahçe cephesi TFF ve maçın hakemlerine bir çağrı yaptı.

Yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir." ifadeleri kullanıldı.

"Sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz"

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir.



Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir.