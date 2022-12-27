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    Fenerbahçe-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyeti unutturmak için Hatayspor'u yenmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 08:58
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    Fenerbahçe-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, oynadığı 14 maçta toplatığı 29 puanla haftaya ikinci sırada giriyor.

    Hatayspor ise topladığı 15 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.

    Fenerbahçe'nin eksikleri

    Fenerbahçe'de Crespo cezası nedeniyle kadroda yer almazken sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak. Sakatlıkları bulunan diğer isimler Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'ın durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.

    İşte muhtemel 11'ler;

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Lincoln, King, Valencia

    Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Rayane, Onur, Ruben, El Kaabi, Saba, Ze Luis

    Fenerbahçe-Hatayspor maçının muhtemel 11 leri #1


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