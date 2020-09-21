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    Fenerbahçe-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 08:43
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    Fenerbahçe-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in açılış maçında Rizespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.

    Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe

    Altay Bayındır
    Gökhan Gönül
    Lemos
    Serdar Aziz
    Caner Erkin
    Luiz Gustavo
    Ozan Tufan
    Sosa
    Ferdi Kadıoğlu
    Thiam
    Valencia

    Hatayspor

    Munir
    Popov
    Yusuf Abdioğlu
    Pablo
    Mesut Çaytemel
    Aabid
    Sackey
    Selim Ilgaz
    Gökhan Karadeniz
    Ribeiro
    Diouf

    Fenerbahçe-Hatayspor maçının muhtemel 11 leri #1

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