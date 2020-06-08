Fenerbahçe hazırlık maçı yaptı

Fenerbahçe, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'e hazırlık kapsamında dün Ülker Stadyumu'nda maç yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan Süper Lig'in geri dönüş tarihinin yaklaşmasıyla birlikte futbol takımları da hazırlıklarını hızlandırdı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz gün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla bir hazırlık maçı yaptı. Bir takımın başında Volkan Demirel, diğer takımın başında ise Mehmet Aurelio bulundu.

TAKIMLAR DEĞİŞTİ

Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği karşılaşmada toplam 6 gol oldu.

Mevlüt Erdinç'in 2 gol kaydettiği karşılaşmada diğer golleri ise Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk attı.