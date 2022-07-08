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    Fenerbahçe - Hull City maçının saati değişti mi? Acun Ilıcalı açıkladı..

    Sakarya'da oynanacak Fenerbahçe - Hull City maçının başlama saatinde değişiklik oldu mu? İşte bu sorunun cevabı..
    • 08.07.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 14:57
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    Fenerbahçe - Hull City maçının saati değişti mi? Acun Ilıcalı açıkladı..

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı Sakarya'da Fenerbahçe ile bir dostluk maçında karşı karşıya gelecek.Maç saatinde değişiklik yapıldığı hem Acun Ilıcalı hem Fenerbahçe tarafından duyuruldu.

    Mücadele bayramın ikinci günü yani 10 Temmuz Pazar günü Sakarya'da oynanacak.

    Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşlarından olan Alpay Kazan geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti.Acun Ilıcalı bu dostluk maçının onun anısına oynanacağını açıkladı.

    Fenerbahçe - Hull City maçının saati değişti mi? Acun Ilıcalı açıkladı.. #1

    Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan açıklama yapmasının ardından Fenerbahçe'de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada “Fenerbahçemiz ile İngiltere Chamapionship takımlarından Hull City arasında 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak dostluk maçının başlama saati 21.30’dan 20.30’a alınmıştır” ifadelerine yer verildi..


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