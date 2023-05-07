Fenerbahçe ile Giresunspor yenişemedi Süper Lig'in 33. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig’de 33. hafta maçında İrfan Buz yönetimindeki Giresunspor ile Jorge Jesus’un ekibi Fenerbahçe, hakem Bahattin Şimşek yönetiminde Çotanak Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu lig mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golü 20. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi ile geldi. Giresunspor'un golünü 68. dakikada Rijad Bajic attı.

İki takım sahadan 1 puanla ayrıldı

Maçın 20. dakikasında penaltı kullanan Michy Batshuayi golü buldu. Sağ köşeye yerden bir vuruş yapan Batshuayi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

68. dakikada ise Attila Szalai'nin hatasında savunma arkasında topla buluşan Sainz, Serginho'ya bıraktı. Serginho'nun pasında Bajic'in vuruşu üst direkten ağlara gitti.

Fenerbahçe fırsatı değerlendiremedi

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 68 puana yükseldi. Lider Galatasaray'a 1 puan yaklaşan sarı-lacivertli takım, ezeli rakibiyle maç fazlası olmasına rağmen puanını eşitleme fırsatını değerlendiremedi.

İrfan Buz yönetiminde ilk maçına çıkan Giresunspor ise 28 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu arttırdı.

Gelecek hafta Fenerbahçe dev maçta Trabzonspor’u konuk edecek. Giresunspor ise Hatayspor’un ligden çekilmesi üzerine haftayı BAY geçecek ve hükmen 3-0 kazanacak.