Fenerbahçe ile İstanbulspor berabere kaldı Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'la 90+6'da yediği golle 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig’de 31. hafta maçında Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor, hakem Kadir Sağlam yönetiminde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan bu mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

İstanbulspor, son dakikada attı

Fenerbahçe'nin gollerini 25 ve 51'de Arda Güler ile 71'de Joao Pedro attı. İstanbulspor'un golleri ise 57'de penaltıdan ve 66. dakikada Valon Ethemi ve 90+6. dakikada Eze'den geldi.

Fenerbahçe, şansı iyi değerlendiremedi

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 64’e yükseltti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi ve puan farkı 6 olarak kaldı. İstanbulspor ise 29 puana ulaşmış oldu.

Gelecek hafta Fenerbahçe Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak. İstanbulspor ise Giresunspor'u konuk edecek.