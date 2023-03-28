Fenerbahçe, İspanya'da Real Madrid'in konuğu olacak THY EuroLeague'in 31. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında 29 Mart Çarşamba günü İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki WiZink Center'da oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak.

18 galibiyetimiz var

Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid, 85-71 kazanmıştı.