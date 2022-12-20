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    Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ilk 11'leri

    Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, sahasında Süper Lig ekibi İstanbulspor'u ağırlayacak.
    • 20.12.2022 - 19:52
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 20:01
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    Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Türkiye Kupası 5. eleme turunda bugün konuk edeceği İstanbulspor karşısında çıkacak.

    Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can, Emre, King, Batshuayi

    İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehremic, Mehmet, Ali, Melih, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim


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