Fenerbahçe - İstanbulspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 31. haftasında ile İstanbulspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro, Enner Valencia.

İstanbulspor: Ahmet Kıvanç, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Duhan Aksu, Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Jason Lokilo, Eduard Rroca, Valon Ethemi, Emeka Eze.