Fenerbahçe, Jorge Jesus'a 1 yıllık sözleşme önerdi Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'la devam kararı aldı. Sarı-lacivertliler deneyimli hocaya 1 yıllık yeni sözleşme iletirken, Portekizli ise biraz süre istedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a yeni sözleşme teklifini iletti.

Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin lideri Ali Koç, 4-2 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası Jorge Jesus ile bir tartışma yaşadı. Ardından, 3 saatlik bir zirve düzenlendi. Zirve sonrası Ali Koç ve Jorge Jesus arasındaki gerginlik sona erdi ve yine güç birliği yapıldı.

Nisan ayı sonuna kadar süre istedi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın 1 maç eksikle 9 puan gerisinde olan ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Fenerbahçe'de, sezon sonu kupa kazanılmasa dahi Jorge Jesus ile yola devam kararı alındı. Ali Koç, bu kararı ve güveni kendisine ileterek yeni sözleşme teklifini sundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'a bir kez da 1 sezonluk yeni teklif yaptı. Jorge Jesus ise nisan ayı sonuna kadar Ali Koç'tan süre istedi.

Tüm yetkileri de istiyor

Deneyimli teknik adamın bu teklife sıcak baktığı, kalması halinde bütçe ve yetkileri konusunda garanti isteyeceği bilgisine ulaşıldı.

Kayserispor karşılaşması sonrası Jesus'un, takımını da "Kupada hedefimiz final ve şampiyonluk olacak. Ligde de daha bu iş bitmedi. Galatasaray kalan maçlarında puan kayıpları yaşayacaktır. Siz elinizden gelenin çok daha fazlasını yapmaya devam edin." dediği öğrenildi.