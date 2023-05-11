Fenerbahçe Jorge Jesus'un alternatifini belirledi: Vincenzo Montella

Giresunspor beraberliğiyle şampiyonluğu mucizelere bırakan Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılandırmasına da devam ediyor.
Jorge Jesus'un sözleşme görüşmelerine henüz başlamaması üzerine harekete geçen Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamın halefi olarak Vincenzo Montella'yı seçti.
Adana Demirspor'la iyi bir sezon geçiren İtalyan teknik adamı radarına alan Fenerbahçe, Jesus'un sezon sonu kalmak istememesi durumunda 48 yaşındaki teknik adamı takımın başına geçirmek istiyor. İtalyan hocanın da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
60 puan topladı
Oynattığı futbolla dikkat çeken Montella'nın ekibi topladığı 60 puanla 4. sırada bulunuyor.
Öte yandan başarılı teknik adamın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.