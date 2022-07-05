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    Fenerbahçe, Joshua King'in menajeriyle masada

    Fenerbahçe, Joshua King'i kadrosuna katmaya çok yakın. Watford'dan ayrılan Norveçli oyuncunun menajeri ile İstanbul'da görüşen Fenerbahçe mesafe kat etti.
    • 05.07.2022 - 09:40
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    Fenerbahçe, Joshua King'in menajeriyle masada

    Fenerbahçe transferde son birkaç günde sessizliğe bürünmüşken, sarı-lacivertlilerin santrfor konusunda önemli mesafe kat ettiği ortaya çıktı.

    Kanarya, Watford'dan ayrılmasının ardından serbest kalan Norveç Milli Takımı oyuncusu Joshua King ile temasa geçti.

    30 yaşındaki forvetin menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen sarı-lacivertli yöneticiler, ilk görüşmede olumlu sonuç aldı. Transfer henüz noktalanmasa da arada ufak tefek pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

    Joshua King, Fenerbahçe'de oynamak isterken bonservisinin elinde olması nedeniyle transferin önü açık.

    Fenerbahçe, Joshua King in menajeriyle masada #1

    32 maçta 5 gol 3 asist

    Geçtiğimiz sezonu Watford'da geçiren King, 32 lig maçında görev alıp 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

    Norveç Milli Takımı formasını 62 defa giyen King, 20 gol buldu.

    Fenerbahçe, Joshua King in menajeriyle masada #2


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