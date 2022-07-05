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Fenerbahçe, Joshua King'in menajeriyle masada

Fenerbahçe, Joshua King'in menajeriyle masada

Fenerbahçe, Joshua King'i kadrosuna katmaya çok yakın. Watford'dan ayrılan Norveçli oyuncunun menajeri ile İstanbul'da görüşen Fenerbahçe mesafe kat etti.