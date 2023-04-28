Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

AA
Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertliler takım halinde Sivas'a indi.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, burada bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar coşkuyla karşıladı
Taraftarlar sevgi gösterisinde bulundukları futbolculara çiçek verdi, takım otobüsü önünde meşale yaktı.
Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.