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Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve zor günler geçiren Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanına gidiyor. Peki, Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?