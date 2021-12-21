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- Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 15:00
Beşiktaş derbisinin 2-2 bitmesinin ardından harekete geçen Ali Koç, Vitor Pereira'yı gönderdi.
Pereria'nın gitmesinin ardından işler iyice karışırken, Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağı merak edilmeye başlandı.
Karagümrük ise yeni bir başlangıç yapmak adına takımın başına, bir Fenerbahçe efsanesi olan Volkan Demirel'i getirdi.
Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe - Karagümrük maçı herkesin yakından takip edeceği bir karşılaşma olacak.
Deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak olan Fenerbahçe'nin başında Tahir Karapınar olacak.
Peki, Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.
Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertli takım, haftaya 5. sırada girdi.
Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Fatih Karagümrük ise averajla 10. sırada yer aldı.