Fenerbahçe, Karagümrük'ten Darri'yi transfer ediyor

Sarı-lacivertliler Karagümrük'ün deneyimli oyuncusu Brahim Darri ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Futbolcu için takımına 500 bin euro ödenecek.

Gelecek sezonun yapılandırmasına devam eden Fenerbahçe, Karagümrüklü Brahim Darri ile görüşmelere başladı.

BONSERVİSİ 500 BİN EURO

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Karagümrük, Brahim Darri için sarı-lacivertlilerden 500 bin euro talep ederken, Fenerbahçe'nin bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. 3 yıllık sözleşmenin yapılacağı transferde sona gelindiği öğrenilirken, resmi açıklamanın da kısa sürede yapılması bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SOSYAL MEDYA TALEBİ

Öte yandan önümüzdeki sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu'nun 25 yaşındaki kanat oyuncusundan sosyal medyadaki gönderilerle alakalı istekte bulunduğu belirtildi. Instagram'ı aktif olarak kullanan Darri'ye bu paylaşımların temizlenmesi ricasında bulunan Belözoğlu, gönderiler konusunda bundan sonra azami dikkatli olmasını istedi. Fenerbahçe'den gelen bu teklife sıcak bakan deneyimli futbolcu tüm gönderi ve hikayelerini temizledi.

4 GOL 1 ASİST

Fas asıllı Hollandalı futbolcu bu sezon Karagümrük formasıyla çıktığı 31 maçta 4 gol 1 asist kaydetti. Darri, sol kanat, sağ kanat ve zaman zaman forvet mevkilerinde de görev alıyor.