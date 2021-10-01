Euro
10.2653
-0.41%
Dolar
8.8442
-0.49%
Altın
498.71
-0.61%
Borsa
1.405
-0.1%
Bitcoin
415.780
8.62%
EXEN Coin
20.00
2.19%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maçı izlemek isteyenler ise Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe dün UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında konuk ettiği Olympiakos karşısında 3-0 kaybetti.

    UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 kaybetmenin moral bozukluğunu yaşayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor.

    Süper Lig'in ilk 7 haftasında iyi çıkaran Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçı kazanmak istiyor.

    Kanarya maçı kazanıp yeniden moral bulmak isterken, Kasımpaşa ise 16. sıradan kurtulmanın hesabını yapıyor.

    İstanbul'da oynayacak maçı izlemeye ve stada gitmeye hazırlananlar, "Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Maç İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı BeıN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir