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- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 01.10.2021 - 14:00
Fenerbahçe dün UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında konuk ettiği Olympiakos karşısında 3-0 kaybetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 kaybetmenin moral bozukluğunu yaşayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor.
Süper Lig'in ilk 7 haftasında iyi çıkaran Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçı kazanmak istiyor.
Kanarya maçı kazanıp yeniden moral bulmak isterken, Kasımpaşa ise 16. sıradan kurtulmanın hesabını yapıyor.
İstanbul'da oynayacak maçı izlemeye ve stada gitmeye hazırlananlar, "Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Maç İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı BeıN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.