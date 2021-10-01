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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maçı izlemek isteyenler ise Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.