Süper Ligin ilk 7 haftası geride kalırken, heyecan 8. haftada tüm hızıyla devam edecek.Süper Ligde liderlik koltuğuna yerleşen ve çıkışına devam eden Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşayı konuk edecek.Liderlik koltuğunu bırakmak istemeyen sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşayı yenerek yoluna devam etmek istiyor.Kanarya sahasında 3 puanı kovalarken, taraftalar ise maçın biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını araştırıyor.Maça gitmek ve liderliğe yerleşen takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı mı? sorusunu gündeme getirdi.Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?3 Ekim Pazar günü saat 16:00da Kadıköy Ülker Stadyumunda oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı.29.09.2021 tarihi saat 10:00 itibarıyla 2019-2020 Kombine sahipleri(1 adet)30.09.2021 tarihi saat 10:00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine (1 adet)01.10.2021 tarihi saat 10:00 Taraftar Kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine (1 adet)02.10.2021 tarihi saat 10:00 itibarıyla genel satışSatışlar sadece passo.com.tr üzerinden yapılacaktır.BİLET FİYATLARI MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 90,00 TL FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK: 150,00 TL FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK: 170,00 TL FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK: 190,00 TL FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK: 215,00 TL FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 240,00 TL FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK: 265,00 TL FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK: 335,00 TL FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK: 385,00 TL FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK: 470,00 TL MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 660,00 TL