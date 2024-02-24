Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri
ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz, Mert Hakan, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Omeruo, Yasin, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa