Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 6 attı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 6-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe'ye karşılaşmada galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Joshua King, 34 ve 58. dakikalarda Enner Valencia, 45. dakikada Emre Mor, 86 ve uzatma dakikalarında Arda Güler kaydetti.





Kasımpaşa, 16. dakikada 10 kişi kaldı

Kasımpaşa'da Hasan Emre Yeşilyurt, karşılaşmanın 16. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 4 yaptı. Kasımpaşa, iki haftada henüz puanla tanışamadı.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, ligin 3. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Giresunspor deplasmanına gidecek.



