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    Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 6 attı

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 6 attı

    Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.
    • 15.08.2022 - 23:42
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 23:48
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    Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu.

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 6-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe'ye karşılaşmada galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Joshua King, 34 ve 58. dakikalarda Enner Valencia, 45. dakikada Emre Mor, 86 ve uzatma dakikalarında Arda Güler kaydetti.

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    Kasımpaşa, 16. dakikada 10 kişi kaldı

    Kasımpaşa'da Hasan Emre Yeşilyurt, karşılaşmanın 16. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 4 yaptı. Kasımpaşa, iki haftada henüz puanla tanışamadı.

    Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, ligin 3. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Giresunspor deplasmanına gidecek.

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