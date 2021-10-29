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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 17:35
Süper Lig'in 9 ev 10. haftası oynanan dev derbilerle tamamlanırken, 11. haftanın perdesi bugün açılıyor.
Heyecan dolu karşılaşmaların yaşandığı ligde kayıplarla morali bozulan Fenerbahçe, Konya deplasmanına gidecek.
Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Alanyaspor'a kaybeden ve taraftarından tepki alan sarı-lacivertli ekip, Konya'dan kayıpsız dönmek istiyor.
Bu heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Futbolseverler, "Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.