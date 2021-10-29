Euro
11.1293
-0.17%
Dolar
9.6113
0.88%
Altın
549.37
-0.3%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
592.440
0.24%
BTXN Coin
25.74
3.41%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de 10. hafta mücadeleleri bugün başlarken, Konya sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 17:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in 9 ev 10. haftası oynanan dev derbilerle tamamlanırken, 11. haftanın perdesi bugün açılıyor.

    Heyecan dolu karşılaşmaların yaşandığı ligde kayıplarla morali bozulan Fenerbahçe, Konya deplasmanına gidecek.

    Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Alanyaspor'a kaybeden ve taraftarından tepki alan sarı-lacivertli ekip, Konya'dan kayıpsız dönmek istiyor.

    Bu heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

    Futbolseverler,  "Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

    MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

    Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

    Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir