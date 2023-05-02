Fenerbahçe maçı öncesi kriz: Giresunspor'da Hakan Keleş istifa etti Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş görevinden istifa etti.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Hakan Keleş dönemi sona erdi.

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve düşme hattında çıkamayan Karadeniz temsilcisi, son olarak İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

İstanbulspor karşısında alınan yenilginin ardından teknik direktör Hakan Keleş, görevinden istifa etti.

Sıradaki maç Fenerbahçe'yle

Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Ligde 30 maç sonunda 27 puan toplayan Giresunspor, 16. sırada yer alıyor.

"Fenerbahçe'yi neden yenmeyelim?" demişti

İstanbulspor maçı sonrası konuşan Hakan Keleş, sarı-lacivertlilerle oynayacakları maç öncesi iddialı konuşmuştu.