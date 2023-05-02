Fenerbahçe maçı öncesi kriz: Giresunspor'da Hakan Keleş istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Hakan Keleş dönemi sona erdi.
Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve düşme hattında çıkamayan Karadeniz temsilcisi, son olarak İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.
İstanbulspor karşısında alınan yenilginin ardından teknik direktör Hakan Keleş, görevinden istifa etti.
Sıradaki maç Fenerbahçe'yle
Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Ligde 30 maç sonunda 27 puan toplayan Giresunspor, 16. sırada yer alıyor.
"Fenerbahçe'yi neden yenmeyelim?" demişti
İstanbulspor maçı sonrası konuşan Hakan Keleş, sarı-lacivertlilerle oynayacakları maç öncesi iddialı konuşmuştu.
"Bizim için artık rakipler pek önemli olmayacak. Deplasmanda yenmiştik Fenerbahçe’yi, içeride neden yenmeyelim. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz."