Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile PFDK sevklerini duyurdu.
Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.
"PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"
Açıklamada şöyle denildi:
"Hukuk Müşavirliği'nce 25.05.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."