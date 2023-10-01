Fenerbahçe - Rizespor maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Rizespor'u konuk edecek.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Rizespor'la karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son hafta sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, oynadığı 6 maçta 11 puan toplamayı başardı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Atilla Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Dal Varesanovic, Mithat Pala, İbrahim Olawoyin, Gustavo Sauer, Altin Zeqiri, Adolfo Gaich