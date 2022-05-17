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    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerine mi katılacak?

    Süper Lig'de ikinci sıraya yerleşen ve yerini garantileyen Fenerbahçe için, "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerine mi katılacak?" sorusu araştırılmaya başlandı.
    • 17.05.2022 - 15:55
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    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerine mi katılacak?

    İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte farklı bir havaya bürünen Fenerbahçe, peş peşe galibiyetler almaya başladı.

    Vitor Perira'nın ardından formunu bulan sar-lacivertliler, ikinci sıraya yerleşti ve Konyaspor'u geride bırakmayı başardı.

    Trabzonspor şampiyonluğunu ilan edene kadar şampiyonluk için bile "Acaba?" dedirten Fenerbahçe, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti.

    Sarı-lacivertli taraftarlar Şampiyonlar Ligi'nde görmek istedikleri takımları hakkında son bilgiler almak istiyor.

    İkinciliği bırakmayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerini garantileyip garantilemediği merak ediliyor.

    Peki, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerine mi katılacak? İşte yanıtı..

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerine mi katılacak?

    Sezonun sona ermesine bir hafta kala Süper Lig ikinciliğini çok yüksek ihtimalle garantileyen sarı-lacivertliler, sezonu ikinci olarak tamamlaması halinde Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanacak.

    Süper Lig’de 2022-23 sezonundan itibaren bir önceki sezonu 1. ve 2. olarak tamamlayan takımlar Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme maçları oynayacaklar.

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerine mi katılacak? #1


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