Fenerbahçe, şampiyonluk için taraftarına umut verdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3.haftasında Adana Demirspor'u 4-2 yenerek tam 33 hafta sonra liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig’in 2022-2023 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına en erken başlayan takım olmuştu. Dinamo Kiev ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelelerinden dolayı sezonu erken açan sarı-lacivertliler, her geçen hafta hem fiziksel hem de taktiksel anlamda gösterdiği gelişim ile taraftarlarına olumlu sinyaller vermeye başladı.

Kulüp rekoru kırıldı

Jorge Jesus yönetiminde 8. resmi maçına çıkan Fenerbahçe, oynadığı maçlarda tek mağlubiyetini uzatma bölümlerinde yediği golle Dinamo Kiev’e karşı 2-1 yenilerek aldı. Fenerbahçe, o karşılaşmada da özellikle ilk yarım saatte sergilediği performans ile turu geçecek skoru erkenden elde etme şansı yakalamış ancak değerlendirememişti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de ise sezona özellikle ofansif anlamda iyi başladı ve 3. hafta sonunda kulüp tarihinin gol rekorunu kırdı.





Jorge Jesus takımını farklı formasyonlarda deniyor

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Takımlarımın farklı sistemlerde oynayabilmesini isterim.” diyen Jesus, sezon başında hem oyuncu bazlı hem de sistemsel açıdan denemelerine devam ediyor. Sezon başından bu yana 4-1-3-2 başta olmak üzere 4-4-2 ve 3-4-3 sistemlerinde takımını deneyen Jesus, kullandığı bu sistemlerde takımından tam olarak olmasa da özellikle ofansif anlamda istediği katkıyı aldı.

Sistem değişiklikleri, oyuncuların pozisyonlarında da değişiklikleri beraberinde getirdi. Ferdi Kadıoğlu’nu hem sağ hem sol bek, Lincoln’u sol kanat, merkez orta saha ve ofansif orta saha, Luan Peres’i hem sol bek hem stoper olarak oynatan Jesus’un sakat oyuncuların yavaş yavaş takıma dönmesiyle önümüzdeki haftalarda da bu denemelerine devam etmesi bekleniyor.

Sakat oyuncular iyileşmeye başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’u bu haftadan itibaren tatlı bir sıkıntı bekliyor. Sezon başında Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro gibi isimleri sakatlıklarından dolayı az kullanan ya da kullanamayan Portekizli teknik direktör, bu oyuncular arasından 3 tanesinin takıma dönmesiyle elindeki alternatifleri de çoğalttı.

İyileşen Mert Hakan, İrfan Can ve Pedro, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alırken Mert Hakan bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Sakat oyuncuların birer birer takıma dönmesiyle birlikte Jesus’un genişleyen rotasyonda oyunculardan nasıl yararlanacağı, sistemde denemelere devam edip etmeyeceği merakını koruyor.

Öte yandan Fenerbahçe’de şu anda 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor. Bu isimler; Serdar Aziz, Nazım Sangare, Bruma ve Joshua King.