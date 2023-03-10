Fenerbahçe, Sevilla karşısında nasıl tur atlar Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Peki sarı-lacivertliler nasıl tur atlar? Cevabı haberimizde...

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştığı Sevilla'ya 2-0 mağlup olurken tur şansını zora sokmuştu.

Sarı-lacivertli futbolseverler de bu skorun ardından rövanş maçında "Fenerbahçe nasıl tur atlar?" şeklinde sorular soruyor. İşte cevabı...

3 farklı kazanırsa direkt tur atlar

Deplasman kuralı kalktığı için artık iki takımın iki maç sonucunda attığı gol sayıları toplanıyor. Fazla gol atan takım bir üst tura yükseliyor.

Açıklayacak olursak; Sevilla'ya deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak rövanşta tur atlayabilmesi için 3 farklı skorla kazanması gerekiyor.

2 farklı galibiyette maç uzayacak

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyet alması durumunda maç uzayacak.

Her türlü beraberlik ya da tek farklı mağlubiyette dahi çeyrek finale yükselen taraf Sevilla olacak.